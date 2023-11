La delincuencia se “fortaleció” en Acapulco tras Otis, ¿qué sigue?

Martha Anaya analiza la situación que atraviesa Acapulco tras el paso del huracán Otis, que el pasado miércoles 25 de octubre tocó tierra en la costa del Pacífico sur de México como categoría 5.

El huracán Otis derribó líneas eléctricas, arrancó árboles y desató inundaciones torrenciales y deslizamientos de tierra .

La periodista destaca que en medio de la devastación que dejó el fenómeno natural en el puerto mexicano se suma la inseguridad y la delincuencia.

“No fue la gente que necesitaba comer que fue a las tiendas y sacó mida, agua para sobrevivir; fueron delincuentes profesionales los que arrasaron con Acapulco”, dice Anaya. Y agrega que fueron ellos quienes se metieron a las casas, rompieron cajeros, se metieron a bandos y robaron a diestra y siniestra.

“Eso es saqueo en momentos de caos, donde la autoridad no hace nada, ya sea porque no puede o no quiere”.

