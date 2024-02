La Iglesia es protagonista durante estos días por varios motivos

Martha Anaya menciona que en los días de Cuaresma la Iglesia suele ser protagonista comenzando con el Miércoles de Ceniza, que recientemente acabamos de pasar.

Sin embargo, la periodista dice que hay otras razones por las que la Iglesia está siendo más que protagonista y menciona la reunión de Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano, situación que fue un “bombazo” para Morena y Claudia Sheinbaum, quien ya está en Roma para reunirse con el Sumo Pontífice.

Pero esas no son las únicas noticias que está llevando a la Iglesia a las primera planas, hay otra importante, y fue la declaración del obispo de Chilpancingo diciendo que varios obispos de esa diócesis fueron a entrevistarse con los líderes de las pandillas que tienen asolado a Guerrero para buscar una tregua, la cual no se concretó.

“Nadie hace nada. La Guardia Nacional se pasea como si nada, los criminales entran, matan a quien quieran y los de la Guardia Nacional salen a pasear”, aseguró el obispo de Chilpancingo.

“Varios obispos se reunieron con líderes criminales para buscar una tregua, para evitar que ya sea tan grande la matazón, pero no tuvieron suerte, no lograron los acuerdos necesarios, porque dice el obispo de Chilpancingo que lo que más les interesa (al crimen organizado) es el poder, el dinero y que ellos no van a soltar sus territorios”.

Martha Anaya