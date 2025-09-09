Las banderas de la 4T, en crisis: Segalmex, Romo y ahora la Marina

GENERANDO AUDIO...

Una de las principales banderas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena, la del combate a la corrupción, se encuentra en entredicho tras una serie de escándalos que han golpeado al corazón de la llamada Cuarta Transformación, opina Martha Anaya.

Primero, el fraude en Segalmex, que derivó en el saqueo de más de 15 mil millones de pesos sin que su exdirectora pisara la cárcel. Luego, el señalamiento en Estados Unidos contra Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, por presunto lavado de dinero.

El episodio más reciente involucra a la Secretaría de Marina, institución que había sido considerada una de las más confiables, ahora señalada por encabezar una red de huachicol fiscal.

Estos hechos, afirma Anaya, erosionan los símbolos que llevaron a López Obrador y Morena al poder, y ponen en entredicho la promesa central de la 4T: un gobierno libre de corrupción.

