Las incógnitas detrás del arresto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y su repatriación

La periodista Martha Anaya analiza las incógnitas y controversias en torno a la repatriación de Ismael “El Mayo” Zambada luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que el Gobierno de México solicitó formalmente su regreso a México en cuatro ocasiones durante el gobierno de Joe Biden.

En videocolumna para Unotv.com, nuestra colaboradora reconoce que, por su parte, “El Mayo” Zambada ha señalado que él fue llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos, por un particular.

“‘El Mayo Zambada’ no habla de participación de funcionarios de Estados Unidos o de algún elemento estadounidense en su traslado de Culiacán hacia Estados Unidos. Ese punto, al hablar de un particular y no de un estadounidense en este secuestro hacia aquel país, es el que podría darles armas al gobierno de Estados Unidos para evitar aceptar la repatriación hacia México de este hombre”.

Ismael “El Mayo” Zambada