Las posibles “corcholatas” para jefe de gobierno en la CDMX

La periodista Martha Anaya reflexiona sobre los posibles candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre los que cuenta al actual secretario de seguridad ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y al presidente de la junta de coordinación política de Morena, Ricardo Monreal.

“Ya están a la vista las ‘corcholatas’ de Morena para la Presidencia de la República en busca de esa candidatura, pues lo que es la Ciudad de México también ya tiene a sus precandidatos. Se están moviendo aquellos que quieren y hasta los que no quieren”.

Anaya dice que el “candidato natural en la ciudad de México es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch“, ya que asegura “se lo ha ganado, pero con creces. Un hombre que sí ha dado resultados aquí a Claudia Sheimbaum y a los ciudadanos.

“Por supuesto él parece ser el candidato natural”, dice la experta, quien también indica que “allá en las instancias de Palacio Nacional y de Morena pues no lo quieren tanto, pues allá tienen otros favoritos”.

Por ello, menciona que el candidato que “quiere el presidente que sea es Rosa Icela Rodríguez, su secretaria de Seguridad Federal”.

“Nada más que Rosa Isela Rodríguez no tiene es encanto, no jala, no es buena cantidad y por supuesto sus cuentas aquí en temas de seguridad son fatales por decirlo suavemente”.