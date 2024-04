Los “ánimos están encendidos” para el primer debate presidencial

Martha Anaya dice que estamos a nada del primer debate presidencial de este 2024, que se realizará este domingo 7 de abril, y los “ánimos están encendidos y los golpes tan bien”.

Y su vez, Martha Anaya menciona que Xóchitl Gálvez entra a la defensiva, además acaba de recibir un buen “golpe” con un video filtrado donde sale uno de sus hijos en estado inconveniente peleándose con cadeneros a las afueras de un bar.

“Y si bien hubo un buen control de daños, lo cierto es que el ánimo de la candidata no debe de ser muy bueno y de por sí ya buscaba la confrontación, no duden que este domingo Xóchitl vaya también a dar buenos ‘golpes’, a buscar que Claudia caiga, se enrede, cometa errores, porque no hay de otra; Xóchitl viene de muy atrás”.

Martha Anaya