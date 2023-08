Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum, el inicio del rompimiento

“Se le acaba el tiempo en Marcelo Ebrard y sí está desesperado, porque ve cómo se le está yendo la posibilidad de conseguir la candidatura presidencial de Morena”, esto es lo que opina la periodista Martha Anaya respecto a las recientes declaraciones del excanciller mexicano en contra de Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones de 2024.

Anaya explica que Ebrard, lanzó “acusaciones directísimas contra Claudia Sheinbaum por estar utilizando, ni más ni menos que, los programas federales como Bienestar para llevar brigadistas a decir que ella es la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador”

Además, de que “hay un dispendio de recursos públicos realmente espantoso, que hay publicidad para dar y regalar. En fin, una contienda absolutamente inequitativa y desigual”.

“Todo aquello que firmaron previamente para la contienda, según Marcelo Ebrard, pues no se ha cumplido, y claro, le dice al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que no ha hecho su tarea”. Martha Anaya, periodista

Nuestra colaboradora cree que el mensaje enviado por Marcelo Ebrard en sus declaraciones no es para Mario Delgado, ni para Claudia Sheinbaum, sino que está dirigido “para el presidente Andrés Manuel López Obrador”, y “vea realmente lo que está sucediendo”.

“Por si fuera poco le recuerda y compara lo que él hizo hace seis años cuando compitió con el propio López Obrador en una encuesta para ver quién iba a ser el candidato de la izquierda”. Martha Anaya, periodista

Según Anaya, “decía Marcelo Ebrard: ‘yo no llené todo el país de publicidad, espectaculares, ni nada por el estilo. Yo no hice la cargada que está haciendo Claudia Sheinbaum, en contra de Andrés Manuel. En cambio, ahora están dejando que Claudia me aviente todo el aparato encima y la dejan hacer’”.

De ahí que la analista asegure que, “lo que Marcelo Ebrard está diciendo es que todo ha sido una simulación”.

“¿Hasta dónde va a llegar Marcelo Ebrard si pierde esta contienda?, esa es la gran duda”. Martha Anaya, periodista

Ante esto, Martha Anaya cree que debido a que Marcelo Ebrard “ya lanzó su ‘cuarto de espadas’”, es posible que esté a punto del rompimiento”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.