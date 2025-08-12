GENERANDO AUDIO...

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento delicado, y esta vez no es únicamente por Donald Trump. El foco ahora está en Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado estadounidense, quien desde su nuevo cargo ha mantenido una postura particularmente dura hacia México.

Durante el análisis, se subraya que “no se trata solamente de Donald Trump, que vaya que nos basta y nos sobra”. Las tensiones incluyen temas como migración, aranceles, seguridad y comercio. Sin embargo, Rubio representa una nueva fuente de fricción diplomática.

Marco Rubio: Un historial de críticas directas

Rubio, exsenador y ahora figura clave de la política exterior estadounidense, acusó en su momento a Andrés Manuel López Obrador de estar “coludido con los cárteles del narcotráfico” y de ser un “apologista de las tiranías de Venezuela, Nicaragua y Cuba”. Desde entonces, “nos traía en la mirada”, y ahora, con mayor poder, su influencia en las decisiones hacia México es evidente.

Ausencia de diálogo con Sheinbaum

A pesar de haber realizado una gira por varios países latinoamericanos, Rubio canceló a última hora su visita a México y, hasta la fecha, no ha sostenido conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este hecho se interpreta como “ausencia de relación diplomática” y una señal de distanciamiento preocupante.

El “policía malo” de Washington

En esta dinámica, Rubio es visto como el “policía malo”, en contraste con Trump, a quien se le considera el “policía bueno”. Según el análisis, “Marco Rubio no quiere a México, no nos quiere a nosotros y es uno de los hombres que más ha impulsado medidas duras en contra del país”.

La advertencia final es clara: “Marco Rubio nos traía en la mira, es un hombre al que no hay que quitarle la mira”, pues estaría detrás de muchas de las acciones adversas hacia el gobierno mexicano.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.