Martha Anaya analiza atentado a Ciro Gómez Leyva

En su más reciente análisis, Martha Anaya presenta el libro “No me pudiste matar”, de Ciro Gómez Leyva, donde el periodista relata el atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022 y los desafíos que enfrentó tras el ataque. La frase que da título a su obra, según Anaya, está cargada de coraje, enojo, rabia y regocijo: “No lo lograste, y es a la vez una frase muy retadora”.

El libro plantea la pregunta central: ¿a quién se dirige Ciro con esta frase? ¿Al autor material del ataque, al intelectual detrás del mismo o metafóricamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Según Gómez Leyva, “no tiene pruebas para acusarlo, tampoco para descartarlo”, aunque asegura que hubo una persecución económica mediante el SAT, con sanciones y revisiones aplicadas con mala fe.

Martha Anaya también destaca el hostigamiento mediático, al ser criticado más de 200 veces en las famosas mañaneras: “Más de 200, sin duda, según las cuentas que llevaba”. Sobre los responsables, el periodista reconoce que la incógnita sigue vigente: “¿Importa tanto? Pues no, no hay respuesta todavía”.

Según Anaya, el libro refleja la enjundia y el desafío de un periodista que, a pesar de la violencia y las presiones políticas, sigue firme en su labor: “Mucho, mucho más de lo que usted y yo pudiéramos imaginar”.

Este análisis resalta la vulnerabilidad de los periodistas en México y cómo enfrentan amenazas directas e indirectas, incluyendo ataques físicos, económicos y mediáticos.

