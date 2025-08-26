GENERANDO AUDIO...

El caso de Ismael el “Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, ha dado un giro trascendental tras su confesión en Estados Unidos. Durante su presentación ante las autoridades judiciales, el narcotraficante reconoció haber sobornado durante 45 años a policías, militares y políticos mexicanos para poder operar con libertad y trasladar droga hacia territorio estadounidense, según consigna Martha Anaya.

La confesión del “Mayo”

“En los últimos 45 años… pagó a policías, a militares y a políticos para que le permitieran operar libremente y llevar la droga de México hacia Estados Unidos”, se destacó como una de las revelaciones más contundentes en el proceso que enfrenta.

Advertencia de Estados Unidos

El segundo punto relevante fueron las declaraciones de los altos mandos de inteligencia y seguridad norteamericanos. Según señalaron, “su trabajo con México no ha terminado”, dejando claro que la captura de Zambada no significa el fin, sino el inicio de una nueva etapa.

“Nadie está fuera de su alcance”, advirtieron, subrayando que seguirán cazando a los líderes del crimen organizado.

El reclamo a México

El análisis concluye con una reflexión crítica sobre la incapacidad del país para impartir justicia. “¿Por qué no somos capaces nosotros de llevar la justicia, de detener a los capos, de poner tras las rejas a los criminales…?”, se cuestiona Anaya, al lamentar que la captura y el juicio del “Mayo” se hayan concretado en Estados Unidos y no en México.

La sensación, se apunta, es de impotencia y enojo, al observar cómo las autoridades estadounidenses se adjudican el mérito de “poner tras las rejas a los criminales”, mientras en México continúan operando gracias a la corrupción y los sobornos, concluye la también periodista.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.