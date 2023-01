El “abandono” del metro de la Ciudad de México

Martha Anaya recuerda su experiencia como usuario del metro de la Ciudad de México cuando era niña y reflexiona sobre la situación actual del transporte colectivo, así como del último choque ocurrido esta semana en la Linea 3, donde falleció una estudiante de la UNAM.

“Nunca dejó de ser angustiante pero no pasaba a mayores, uno iba y venía a gran velocidad… y esas sensaciones de peligro no llegaron a ser tan intensas como las que sentí en los últimos años”, comparte la periodista. Y aclara que el “abandono” del servicio no es resultado de ahora, sino ha sido paulatino.

“Sin duda (se ha deteriorado) a partir de este sexenio, de 2018 a la fecha. Desde que entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno la diferencia en el metro fue notoria”. Martha Anaya

“El abandono del metro fue terrible”, asegura Martha Anaya y destaca que si antes había problemas, actualmente la situación es “insistente” y “agravada”.

“Yo que antes usaba el metro para ir y venir hacia distintos lugares, de repente dije: ¡cuidado!, de verdad me pareció que ya era un medio de transporte peligroso, subrayo la palabra: peligroso”, critica. La experta relata las sensaciones de angustia y las experiencias cotidianas de los usuarios que, según Martha, deben enfrentar las fallas de luz dentro de los vagones o en las escaleras eléctricas.

Anaya también analiza el presupuesto que recibe el metro de la CDMX y que considera ha ido en decremento: “Increíble que se haya reducido el presupuesto hasta en un 17%”. Y concluye que la llamada “austeridad” ha sido “fatal”.