Micrófono abierto revela conversación de Putin y Xi sobre inmortalidad y longevidad

Lo que habitualmente queda en el terreno de la especulación —las charlas privadas entre mandatarios— esta vez se conoció gracias a un micrófono abierto, explica Martha Anaya en su videocolumna.

Durante la ceremonia por el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la Plaza Tiananmen, el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario chino Xi Jinping sostuvieron una breve conversación informal mientras caminaban hacia el presidium.

Según la traducción captada:

Putin comentó que “la biotecnología está continuamente desarrollándose”, y añadió que “los órganos humanos pueden ser trasplantados y, entre más vives, más joven puedes ser por eso, incluso alcanzar la inmortalidad”.

Xi Jinping respondió: "Algunos predicen que en este siglo los humanos podrán vivir hasta 150 años".

Ambos líderes, de 72 años, evidenciaron interés por la prolongación de la vida, lo que también se interpreta como una metáfora de su búsqueda por permanecer en el poder, opina Anaya.

La charla, breve pero reveladora, rápidamente circuló en medios internacionales y en redes sociales, alimentando tanto el debate científico sobre longevidad como las suspicacias políticas sobre la obsesión de los mandatarios por perpetuarse.

