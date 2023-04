Microsismos en la Ciudad de México, ¿los recuerdan?

¿Qué tal les ha ido con los microsismos en las últimas semanas?, pregunta la periodista Martha Anaya en este día que reflexiona sobre estos peculiares fenómenos naturales que han tenido lugar en la Ciudad de México durante los últimos días.

Uno de estos microsismos en la Ciudad de México ocurrió “el lunes pasado, por ejemplo, hubo uno de 1.5 grados en la zona de Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo. Dicen que el epicentro estuvo por ahí de la zona de Mariano Escobedo y Masaryk, y que, según cuenta la gente que vive por esa zona se sintió como una especie de explosión subterránea”.

Sumado a este ejemplo, Anaya narra su experiencia al sentir uno de estos movimientos telúricos:

“A mí en cambio me tocó el de hace dos semanas en la alcaldía Benito Juárez, que vaya que se sintió también. Ese fue de dos grados según el Sismológico y, de hecho, yo lo sentí más bien como si el edificio en el que estaba subiera asentado. Hubo un estruendo que me hizo pensar en que, a lo mejor en el departamento de arriba, alguien había dado un portazo, que hizo un estruendo que estremeció prácticamente todo el departamento, y pues resulta que no, que era uno de estos microsismos”.

Sin embargo, la periodista señala que “recuerda poco” que en otros años hubieran ocurrido o se hubieran reportado este tipo de movimientos telúricos.

“Yo no sé si ustedes lo recuerdan si han habitado acá en la Ciudad de México en los últimos 30 o 40 años. Yo la verdad pues poco recuerdo, prácticamente nada, de este tipo de microsismos; sí recuerdo por supuesto los grandes temblores que nos sacuden, que por supuesto vienen de otras zonas muy lejanas. La verdad yo no los tengo así muy detectados”. Martha Anaya, periodista

No obstante, la analista destaca que “según el doctor Carlos Valdés que es geofísico en el instituto de investigaciones geofísicas de la UNAM, [los microsismos] no suelen ser tan extraños, pues dice que, de 1980 que se tienen registrados ya los sismos acá en la Ciudad de México, tienen ya ubicado más de 300”.

Martha Anaya concluye diciendo que es probable que la percepción de estos microsismos se vea afectada “porque ya estamos escarmados por los últimos temblores.