Proyecto Saguaro amenaza a las ballenas del Golfo de California

En su más reciente comentario, Martha Anaya advirtió sobre el grave riesgo ambiental que enfrentan las ballenas del Golfo de California tras la aprobación del “Proyecto Saguaro“, un plan de infraestructura gasífera que podría devastar el ecosistema marino de la región.

“Las ballenas del Golfo de California están en peligro y se han amparado”, dijo la periodista al inicio de su comentario, subrayando que la Asociación Civil Nuestro Futuro interpuso un amparo legal en defensa de estos animales.

Anaya explicó que este proyecto se desarrolla en Sonora y representa una amenaza inminente para una zona donde “39% de todos los mamíferos marinos del mundo cruzan”.

“Es ahí donde nacen sus pequeños ballenatos, donde los crían, donde toman fuerzas para volver a cruzar el océano”, detalló.

La comunicadora calificó el proyecto como una acción “terrible e imperdonable”, pues afectaría el hábitat natural de una gran variedad de especies.

“Hay que parar ese proyecto, porque acabar con ese ecosistema sería realmente terrible”, afirmó.

Además, Anaya denunció que la obra pertenece a una empresa norteamericana que planea exportar el gas a Asia, lo que agrava el impacto ambiental al carecer de beneficios directos para México.

“Luchemos, alcen su voz en contra de este proyecto y procuremos salvar a las ballenas”, concluyó la periodista.

