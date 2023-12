Qué el 2024 no venga con tantos microsismos

Martha Anaya habla sobre cómo ha vivido los microsismos que han sorprendido a los habitantes en la Ciudad de México en los últimos meses.

“Siguen los microsismos en la Ciudad de México, dos más se registraron esta madrugada, uno por la Magdalena Contreras otra en Álvaro Obregón y miren digan lo que digan yo no recuerdo haber sentido tantos tantos microsismos”.

La periodista narra que durante los casi 40 años que lleva viviendo en la CDMX, primero en la colonia Condesa y ahora en la alcaldía Benito Juárez y que es hasta tiempos recientes que ha vivido el fenómeno de los microsismos, aunque los especialistas señalen que es algo que ha ocurrido toda la vida.

“Ahora que me encuentro en la Benito Juárez, ahí sí que se sienten los microsismos y son estremecimientos rápidos, unas veces verticales, como si estuviera uno dentro de una licuadora (…) las fotografías se caen, algunas cuadros, dura poquísimo, pero es muy impresionante la sensación que uno tiene y eso insisto no me ocurría en la Condesa”.

Martha Anaya