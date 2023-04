¿Qué hacer con las “mañaneras” del presidente?

¿Son de los que se enojan mucho con las “mañaneras” de López Obrador y ya no aguantan una más?, se cuestiona Martha Anaya y recuerda que desde que el principio del actual sexenio se ha visto que si algo le molesta el presidente es que lo ignoren y esto ocurrió cuando le mandó una carta al rey de España para que pidiera perdón por la Conquista.

Ante ese episodio, Martha Anaya recuerda que la monarquía no hizo nada “simplemente no le contestó” y esto enfureció a López Obrador y el presidente dijo que nunca le contestaron, que nada más filtraron la carta, que los intelectuales se burlaron de él, pero lo que más le molestó es que no les contestaran su misiva.

Ese ha sido uno de los muchos casos en los que el presidente ha escrito cartas a lo largo de su gobierno, como al última misiva que le envió a su homólogo de China, Xi Jinping, pero quienes le contestan fueron funcionarios de tercer y cuarto nivel “esencialmente no le contestan los jefes de Estado” señala la analista.

“En Estados Unidos le tomaron la medida desde el primer día”. Martha Anaya

Gusto o no por las “mañaneras”

Martha Anaya trae a colación esto por las “mañaneras” y al cuestionarse qué hacer con ellas, menciona que “si no le gustan, no las vea”, ya que está en contra de prohibirlas “no creo que hay que prohibir este tipo de cosas, hay que dejar que la gente hable y finalmente es una forma de ver cómo se gobierna, cómo gobierna López Obrador“.

La analista dice que en el caso de que se tengan que ver, estar al tanto por una cuestión profesional, “no hay que engancharse, haga a un lado la polvadera, las provocaciones y sacar de ahí algo importante”.