¿Qué mensaje quiso enviar AMLO con el presidio del 5 de febrero en Querétaro?

“Vaya encontronazo de poderes, el que vimos el pasado domingo 5 de febrero en la ceremonia del Aniversario de la Constitución, día en que sabemos se festeja, se celebra, se le da su lugar a la división de poderes: ejecutivo legislativo y judicial”, dice Martha Anaya, quien reflexiona sobre el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió en la formación del presidio de dicho acto.

De acuerdo con Anaya “en esta ceremonia anual suelen estar el presidente de la República en el presidio y a sus lados, el presidente del Congreso en turno, en este caso Santiago Creel y el presidente o la presidenta de la Suprema Corte, por vez primera una mujer, Norma Piña”, sin embargo, en esta ocasión no fue así.

“¿Qué ocurrió?, pues que al presidente no le pareció nada grato tener a sus lados, codo a codo, ni a la ministra de la Corte, ni al presidente del Congreso, porque no se lleva bien con ellos, porque no le agradan, porque trae pleito con los poderes, porque no se someten a él y los arrinconó en el presidio, los mandó a una esquina a ambos y llevó el presidio al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina”.