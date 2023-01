Ricardo Mejía Berdeja un regalo al PT o un rompimiento con Morena

La periodista Martha Anaya reflexiona sobre el panorama electoral en Coahuila, toda vez que asegura que “lo que está sucediendo en Coahuila con Morena no deja de ser rarísimo” respecto a Ricardo Mejía Berdeja y Armando Guadiana.

Y es que, según Anaya, “uno hubiera pensado que el candidato de Morena afiladísimo y apuntalado por el presidente de Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera iba a ser el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja”, sin embargo, esto no fue así, ya que, tras “una encuesta al estilo Morena, Armando Guadiana resultó ganador el empresario carbonífero”.

Tras los resultados de la encuesta que dieron por ganador a Guadiana, Mejía Berdeja dijo “pues no señores, yo no acepto la encuesta y me despojo de todo del conformismo y se puso como candidato del Partido del Trabajo”.

Ante esto, Anaya hace dos posibles lecturas, una de ellas sobre si la candidatura de Mejía Berdeja es un “regalo” para posicionar al Partido del Trabajo”, tal como ocurrió con el Partido Verde en San Luis Potosí.:

“Va realmente como candidato del Partido del Trabajo o es una especie de juego al estilo de San Luis Potosí que el verdadero candidato de Morena iba por el Partido Verde el cual ganó y que, ahora le harían el ‘favorcito’ al Partido del Trabajo poniéndole un candidato a fin a Morena para darle también una gobernatura”.

Mientras que la otra responde a que, según Anaya, “en estos días el propio presidente no se ha expresado muy bien de su exsubsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, pues dijo que ni siquiera se despidió de él como debe de ser, que ahí le mandó un papelito”.

Es por ello, que Martha Anaya pone sobre la mesa, la duda de su realmente “hubo un rompimiento en Morena, o es un regalo al PT, al estilo del Partido Verde Ecologista en San Luis Potosí.