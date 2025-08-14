Salario mínimo impulsa disminución de pobreza, pero salud retrocede

GENERANDO AUDIO...

Según la opinión de Martha Anaya, basada en los datos del Inegi, entre 2018 y 2024 más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en México. Desde su perspectiva, esto representa un logro significativo y un reconocimiento al impacto del aumento del salario mínimo, que, según ella, aportó el 50% de esta mejora.

En su análisis, Martha Anaya destaca que los programas sociales también jugaron un papel importante, especialmente en los estratos más bajos, contribuyendo aproximadamente un 25% de la reducción de la pobreza. Sin embargo, enfatiza que estos programas fueron un complemento, y no la causa principal del cambio. Como señala en su opinión:

“El 50% de esta mejoría se debió… al aumento en el salario mínimo, sí, a las remuneraciones, al alza en los ingresos. En eso no se equivocó López Obrador.”

No obstante, la especialista subraya que la situación en el sistema de salud pública ha empeorado significativamente. En 2016, había alrededor de 18 millones de personas sin acceso a servicios de salud, y hoy la cifra asciende a 44.5 millones, lo que, según Martha Anaya, representa un aumento alarmante y un retroceso preocupante. Tal como ella señala:

“Hoy en día… estamos en 44 millones y medio sin acceso a los servicios de salud. O sea, fue un verdadero desastre lo que hicieron en ese terreno los morenistas.”

Desde la óptica de Martha Anaya, estos datos muestran un panorama mixto: por un lado, hay un avance económico y social importante, pero por otro, persiste un grave problema en la salud pública que requiere atención urgente. Los logros en la reducción de la pobreza son innegables, pero, según su opinión, no deben opacar las fallas estructurales que afectan a millones de mexicanos.

Para Martha Anaya, es fundamental reconocer los avances y, al mismo tiempo, mantener una mirada crítica, exigiendo soluciones en los sectores donde los ciudadanos aún enfrentan carencias. Ella enfatiza que el aumento del salario mínimo demuestra que las políticas económicas pueden tener resultados tangibles, pero la salud sigue siendo un pendiente que no se puede ignorar.

