A un año de haber asumido la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum ha enfrentado un panorama complejo marcado por la sombra de su antecesor y las exigencias desde el exterior, señala en su colaboración Martha Anaya.

“Un año se cumple desde que Claudia Sheinbaum porta la banda presidencial al pecho. Se dice fácil y se dice pronto, pero vaya que ha sido un año bien complicado”, se señala en el análisis.

De acuerdo con el comentario, los retos principales provienen de dos figuras: Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. En el caso del expresidente mexicano, se afirma que “Andrés Manuel espiándole sus movimientos, acotándole en cosas que siente que le pueden afectar, cuidando a los suyos, a sus hijos, a la gente que puso”.

En el ámbito interno, Sheinbaum ha tenido que deslindarse de personajes políticos cercanos al lopezobradorismo. “Le ha costado mucho trabajo deslindarse suavemente de cierta gente, como fueron las corcholatas a Adán Augusto, por ejemplo. A Monreal lo tiene semiacotado. A Marcelo Ebrard le funciona, sí, sin duda”.

En la relación con el exterior, el análisis destaca las presiones del presidente de EE. UU., Donald Trump: “Presionándola, insistiendo con los aranceles en cuestiones de seguridad. ¿Y Claudia Sheinbaum qué ha hecho? Pues también accediendo a muchas cosas que le ha pedido Donald Trump”.

Sobre su desempeño, se considera que Sheinbaum ha tratado de mantener un equilibrio político en un escenario adverso: “A veces bien, a veces mal. Pero en un promedio, yo diría que muy, muy aceptable para las dificultades que presentan ambos caminos sobre los que tiene ella que caminar”, señala Martha Anaya.

Finalmente, el balance del primer año se define como un esfuerzo más de reparación que de proyectos propios: “No ha sido tanto lo que a ella le hubiera gustado, sino de reparar lo que pasó tiempo atrás”.

