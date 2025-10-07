Sheinbaum llena el Zócalo, pero sin entusiasmo del público

GENERANDO AUDIO...

Durante los últimos eventos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en el Zócalo capitalino, opina Martha Anaya, se ha notado un fenómeno inusual: la falta de emoción entre los asistentes, pese a los altos niveles de aprobación con los que llega al cierre de su primer año de gobierno.

“Por más que la presidenta se esforzaba en hacer pausas, en enfatizar frases, en anunciar programas que apoyan a la gente… prácticamente no se notaba reacción alguna”, señala Anaya en su videocolumna.

Anaya señala una contradicción visible: el Zócalo lleno y las encuestas favorables contrastan con un público que parece distante y poco participativo. “¿Por qué esa distancia, por qué esa aparente apatía de la gente cuando las encuestas muestran que tiene más del 70% de popularidad?”, cuestiona.

La comparación con el pasado resulta inevitable. “Antiguamente, cuando la oposición PAN, PRD o el propio Andrés Manuel hacían las grandes concentraciones, uno solía ver la emoción de la gente, el gusto, la enjundia frente a ellos”, recuerda Anaya. Incluso durante la presidencia de López Obrador, la conexión con la multitud era inmediata y palpable.

El fenómeno podría explicarse por un cambio de estilo de liderazgo. A diferencia de AMLO, Sheinbaum representa una figura más técnica, institucional y moderada, lo que podría influir en el tipo de reacción que genera. “¿Por qué eso no ocurre con Claudia Sheinbaum?”, se pregunta y subraya el contraste entre la popularidad en números y la frialdad emocional en la plaza pública.

El misterio sigue abierto: ¿es una cuestión de forma, de discurso o de conexión con las bases sociales que heredó el movimiento? Finaliza Martha Anaya.

