Sheinbaum y el cambio de fuerzas en Morena

Las imágenes del mensaje del primero de septiembre de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional muestran más que un discurso protocolario: revelan un reacomodo estratégico de fuerzas políticas, según la periodista Martha Anaya.

En el video, Anaya señala que durante el mitin previo, hace seis meses en el Zócalo, figuras como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Victoria Rodríguez Cejas y Andrés Manuel López Beltrán ocuparon la primera fila, pero no prestaron atención a Sheinbaum, concentrados en sus selfies y saludos. “Ellos le dieron la espalda entonces y eran quienes ocupaban primerísima fila en ese mítin”, enfatiza la periodista.

Ahora, a 11 meses de gobierno, la disposición cambió radicalmente. Sólo la presidenta del Banco de México logró colarse a la primera fila, mientras que Adán Augusto López y Ricardo Monreal quedaron en la cuarta fila, y Andrés Manuel López Beltrán, en la quinta, al lado de la presidenta del partido, Luisa María.

Martha Anaya interpreta este arreglo como un mensaje político de premios y castigos, reflejando el reacomodo de fuerzas dentro de Morena. “Algo hay detrás de todo esto, ¿verdad? Muchas cosas han acontecido de entonces a la fecha y sí, es todo un reacomodo de fuerzas, sin duda”, comenta.

El análisis de Martha Anaya evidencia cómo los cambios de ubicación en eventos oficiales no son sólo logísticos, sino que reflejan estrategias internas de poder y liderazgo. Este tipo de movimientos marca la pauta sobre quiénes están favorecidos y quiénes han perdido relevancia, anticipando posibles escenarios para el futuro cercano dentro del partido.

