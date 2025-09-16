Sismos en CDMX: 1985 y 2017 en la memoria

GENERANDO AUDIO...

A pocos días del aniversario de los sismos más devastadores de la capital, la periodista Martha Anaya recuerda los eventos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, y comparte sus experiencias personales y las de la sociedad civil. “Se acerca el aniversario de los sismos que más han marcado a la Ciudad de México en los últimos 50 años”, señaló.

Sobre el terremoto de 1985, Anaya relató: “Una de las primeras imágenes que tengo grabadas es la del Hotel Regis, frente a la Alameda, totalmente caído. Y frente a él, el reloj del H-Style, dando la hora precisamente en que había iniciado el terremoto: 7:17 am”. La periodista recordó las escenas dolorosas del centro histórico devastado, con edificios colapsados y ciudadanos atrapados bajo los escombros, mientras la sociedad civil trabajaba para rescatar a los sobrevivientes. “A la noche que caía, escuchando, tratando de adivinar los gemidos”.

En cuanto al sismo de 2017, Martha destacó su experiencia personal en la Condesa, donde perdió su departamento después de 30 años de vivir ahí. “Edificios caídos, la polvareda que se levantaba, el olor a gas, la gente llorando, los gritos, la ayuda de los vecinos”, recordó, señalando que nunca más volvió a habitar ese lugar.

Anaya reflexionó sobre el contraste entre las zonas cero, marcadas por la tragedia, y las áreas cercanas, donde la vida continuaba con normalidad: “Dos historias tan profundamente diferentes y que cambian apenas cruzando unas cuantas calles”. Este contraste, dijo, deja una impresión muy fuerte más allá del dolor y las pérdidas, mostrando la resiliencia y la capacidad de la sociedad para seguir adelante.

