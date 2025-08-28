Tensión en el Senado: “Alito” y Noroña se enfrentan

GENERANDO AUDIO...

Un fuerte enfrentamiento ocurrió en el Senado de la República entre Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y coordinador de su bancada. La confrontación escaló al punto de gritos, empujones e intentos de golpes.

Provocaciones y estilos políticos

En la sesión, se señaló que tanto Noroña como Alito Moreno son “unos provocadores” con un estilo “porril” que no es nuevo en la política mexicana. “Lo que pasa es que ahora se ha exacerbado por distintas razones”, se explicó en la transmisión.

Noroña al frente del Senado

De acuerdo con el análisis, Gerardo Fernández Noroña, quien ocupa la presidencia del Senado hasta fin de mes, ha ejercido su cargo con fuerza. “Se ha despachado con la cuchara grande y no ha sido un hombre conciliador”, se señaló, al criticar que ha preferido la confrontación en lugar del diálogo con la oposición.

PRI en crisis bajo Alito

Del otro lado, el PRI atraviesa un momento complicado bajo la dirigencia de Alejandro Moreno. “Se ha convertido en el enterrador del PRI”, se afirmó, al recordar que la bancada perdió a un integrante que se pasó al Partido Verde, debilitando su representación en la Mesa Directiva.

El detonante del conflicto

El choque inició cuando se había acordado dar 10 minutos a cada partido para hablar en la agenda política. Sin embargo, Noroña sometió a votación la participación de Moreno. Morena y sus aliados votaron en contra, lo que impidió su intervención y desató el pleito.

“Eso encendió los ánimos, por supuesto, en Alito y ahí vimos ya todo el relajo que se armó en la tribuna”, se relató. La tensión derivó en empujones e intentos de golpes, aunque el conflicto no pasó a mayores.

Sin negociación ni respeto

El balance fue contundente: “No hay negociación, no hay diálogo, no hay respeto de ningún lado”. Sin embargo, la carga de responsabilidad, concluyó el análisis, recae en Fernández Noroña como presidente del Senado, quien “debería saber negociar” y evitar que el conflicto escale.

