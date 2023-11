Termina proceso en Morena y este es el balance

Martha Anaya dice que ahora sí oficialmente terminó el ciclo de la elección del candidato presidencial de Morena, y como se sabía desde un principio: Claudia Sheinbaum será la abanderada del partido en el poder.

Marcelo Ebrard, quien obtuvo el segundo lugar en las encuestas, aceptó su derrota, se “sentó” con Sheinbaum, negoció y al final no se fue de Morena, menciona la periodista.

Martha Anaya recuerda que Adán Augusto López, tercer lugar en la encuesta, no quedó nada contento y se regresó a su “tierra” y no quiso saber nada de nada y supuestamente iba a formar parte del equipo de Claudia, pero no fue así y al final no le dieron nada de lo prometido.

“Bastante mal jugaron sus cartas los derrotados”. Martha Anaya

Y a quien le fue “bastante bien”, asegura Martha Anaya, fue el último lugar de la encuesta, Ricardo Monreal, quien se portó con perfil bajo durante toda la contienda y dos de los “suyos” lograron enfilarse hacia candidaturas para gubernaturas: Eduardo Ramírez, en Chiapas, y Alejandro Armenta, en Puebla.

Martha Anaya recuerda que también el gran derrotado fue Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y valga decir que lo merecía, porque “vaya forma tan indignante” de llevar su papel.

“Esos sin duda son los grandes derrotados de esta contienda… hasta ahora”. Martha Anaya

