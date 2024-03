Un debate chilango muy rígido y sin emociones

¿Qué tal nos fue con el llamado debate chilango donde participaron los tres candidatos que buscan el gobierno de la Ciudad de México? se cuestiona Martha Anaya.

La analista asegura que el formato no le gustó, el cual estuvo muy rígido, donde quieren poner a los candidatos muy “cuidaditos”, que la moderación no fue activa, por la cual los candidatos pueden o no responder.

“Los candidatos traen un guion estudiado, el cual leen, y dejan ver muy poco quiénes son ellos en realidad cuando no están estudiados, por lo cual no se ven sus reacciones o emociones”. Martha Anaya

Así estuvieron los candidatos en el debate chilango

Martha Anaya menciona que vio a una Clara Brugada, candidata de Morena, PT y Verde, muy al estilo de la “vieja izquierda”, de los radicales ayatolas de izquierda, y con una voz ronca que apenas se le podía entender.

Mientras que el candidato del PAN, PRI, PRD, Santiago Taboada, estuvo distante, sobrado, frío, y no hay empatía con la gente, aunque ahora en busca del cambio, enarbola esa bandera, asevera Martha Anaya.

Y por su parte, Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, el mejor de los candidatos, pero también tuvo sus deslices con lo de bromear con sus palomitas y el de “volteen a verme” fue innecesario, dice la analista.

“¿Qué hacer, para dónde voltear y a quién darle el voto? ¿A la candidata de Morena, al de Acción Nacional o al de Movimiento Ciudadano o anular el voto?”. Martha Anaya

Martha Anaya finaliza su columna asegurando que la decisión está difícil, pero fue el primer debate y esperemos que los próximos “tengamos más tela de donde cortar”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.