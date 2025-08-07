¿Vacaciones merecidas? La polémica carta de Andy López Beltrán

GENERANDO AUDIO...

Martha Anaya se refiere a la carta con la que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, justificó su viaje a Japón y que ha provocado una ola de críticas, incluso dentro del partido Morena.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Gerardo Fernández Noroña, quien dudó que la misiva fuera auténtica. “Debe ser apócrifa”, dijo al conocer su contenido, el cual calificó de “malísimo”.

La sorpresa vino después: la carta sí era real y fue publicada directamente en la cuenta de Instagram del propio Andy López Beltrán.

En el texto, Andy se defiende argumentando que su viaje a Japón fue pagado con su dinero y que lo merecía tras “jornadas extenuantes de trabajo”. Asegura que se hospedó en un “hotel baratón” de 7 mil 500 pesos la noche (desayuno incluido) y reitera que desde pequeño fue educado bajo los principios de la “justa medianía”.

También se queja de haber sido espiado y señala una supuesta campaña de la mafia del poder e intereses imperialistas para atacarlo.

A pesar de su intento de defensa, la reacción en redes y entre simpatizantes de la 4T fue de incomodidad. Noroña, una de las voces más leales al obradorismo, no tuvo más remedio que aceptar que la carta era indefendible, señala Anaya.

“Patética”, fue la palabra usada en el análisis para describir el contenido y tono del mensaje.

El episodio deja ver las tensiones internas dentro del movimiento y la distancia creciente entre el discurso de austeridad promovido por el presidente y los comportamientos de algunos de sus familiares, enfatiza Anaya en su videocolumna.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.