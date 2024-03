AMLO acepta que se fabrica fentanilo en México

Pamela Cerdeira habla de la entrevista que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a “60 Minutes” de la cadena CBS, donde habló de la producción de fentanilo dentro del territorio mexicano.

“Por primera vez, sin rodeos acepta que en México se produce fentanilo después de muchas veces de haberlo negado y después de encontrar toda una serie de eufemismos para hablar del tema, no solo él sino también la Secretaría de Seguridad Pública pero el Presidente dijo sí lo producimos y también en Estados Unidos y en Canadá”.

La periodista explica que en la entrevista con el medio estadounidense, AMLO dijo que no hay el problema de consumo de fentanilo en México como en en Estados Unidos porque en el país hay valores.

“Pero claro le preguntaron sobre la violencia, me imagino que esos valores ya no aplican para los que se están matando en todos lados. a lo que él contestó que la violencia se debe al tráfico de drogas y el tráfico de drogas se debe al consumo que tienen en Estados Unidos”.

Cerdeira destaca que estos comentarios del Presidente sobre los estadounidenses son sumamente violentos al asumir que el consumo de drogas se debe a que no tienen valores o que no tienen tradiciones.

“Lo cierto es aquí no tenemos un problema de consumo de drogas, por que este gobierno decidió dejarlo de medir. La última encuesta se hizo en 2017 y 5 años después, o sea en 2022 tenía que haberse hecho la siguiente, pero el gobierno del presidente López Obrador no quiso saber si en México había o no un aumento en el consumo de drogas. Ahora entendemos por qué y resulta conveniente”.

Pamela Cerdeira