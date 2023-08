AMLO dedicó “un minuto con 40 segundos a hablar de los jóvenes de Lagos de Moreno”: Cerdeira

La periodista Pamela Cerdeira reflexiona sobre lo ocurrido esta semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre lo ocurrido con los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con Cerdeira, AMLO “no sólo no contestó sino que hizo un chiste de una persona que no oye lo que no le conviene y así se despidió”.

Sin embargo, dice que, “al día siguiente [López Obrador] decidió construir toda una narrativa diciendo que eso que habíamos visto y que estaba patente en los videos era una mentira”.

Por ello, la analista plantea lo que dice “son los hechos, independientemente de discutir si [el presidente] escuchó o no escuchó”:

“Al día siguiente así inició la ‘mañanera’: dedicó 12 minutos a victimizarse, los siguientes cuatro minutos hablar de su popularidad en el mundo y después, porque se lo preguntaron […], un minuto con 40 segundos a hablar de los jóvenes de Lagos de Moreno”. Pamela Cerdeira, analista

“Tendremos que haber entendido que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era candidato y decía que su única y legítima aspiración era ser recordado como el mejor presidente de México esa iba a ser la consecuencia”, dice Pamela Cerdeira, quien explica cuál es:

“Un hombre que no está trabajando para que [lo de jóvenes de Lagos de Moreno] no suceda, sino para cumplir con su única ilegítima aspiración, el cómo será recordado”. Pamela Cerdeira, analista

Cinco jóvenes desaparecen en Lagos de Moreno, Jalisco

Cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando iban a bordo de un auto Jetta de color café para ir a una feria el pasado viernes 11 de agosto.

Tras la denuncia por parte de familiares, la Fiscalía de Jalisco inició los operativos de búsqueda.

Hasta el momento fue ubicado uno de los autos donde los jóvenes viajaban con un cuerpo calcinado a su interior. Las autoridades también informaron que en el Mirador en Lagos de Moreno, donde consideran que estuvieron los jóvenes, se encontraron manchas de sangre y algunos cinchos de plástico.

Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, dieron a conocer la existencia de una fotografía y una grabación en video donde presuntamente los cinco amigos se aprecian amordazados y torturados en calidad de víctimas de la violencia.

Durante la investigación, agentes localizaron una vivienda en la colonia Orilla del Agua, en el municipio Lagos de Moreno. En el inmueble se encontraron indicios, entre ellos, manchas de sangre y calzado, que hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en dicha finca, según los informes de la Fiscalía.

La Fiscalía local informó que localizó restos óseos y cuatro cráneos en un pedio de la comunidad La Troje, en Lagos de Moreno, Jalisco. Están calcinados en “su totalidad” y, hasta el momento, no se determinó si pertenecen a los cinco jóvenes desaparecidos hace unos días en la región.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.