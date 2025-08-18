GENERANDO AUDIO...

En días recientes, tanto Andy López Beltrán como Beatriz Gutiérrez Müller se colocaron en el centro de la polémica, no sólo por sus actividades públicas y privadas, sino por las explicaciones que ofrecieron ante señalamientos que, en lugar de aclarar dudas, generaron más sospechas.

Este análisis de Pamela Cerdeira expone que en ambos casos “pareciera que las respuestas fueron redactadas por sus peores enemigos”, pues abrieron nuevas críticas en vez de cerrarlas.

El caso Andy López Beltrán

En el caso de Andy López Beltrán, hijo del presidente, se hizo público que se encontraba en un hotel con un costo de $7,500 pesos la noche.

La versión oficial fue que estaba únicamente en unas vacaciones, sin mayor trasfondo. Sin embargo, la explicación generó molestia y desconfianza.

“Salir a decir que solamente estaba en una vacación pagando un hotel de $7,500 pesos la noche… y que entonces sus espías y demás”. Pamela Cerdeira.

La polémica carta de Beatriz Gutiérrez

Por su parte, Pamela Cerdeira retoma el tema de la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, quien fue señalada por difundir una carta sospechosa, la cual llamó la atención por dos detalles:

Estaba firmada como si hubiera sido redactada en la Ciudad de México, pero hacía referencia a una supuesta estancia en España.

El apellido de Gutiérrez apareció mal escrito, lo que levantó dudas sobre la autenticidad y el origen del documento.

Impacto político en Morena

Según la analista, lo que más sorprende es que, en un contexto en el que “los políticos pueden vivir con un cinismo absoluto sin tener que dar explicaciones de absolutamente nada”, tanto López Beltrán como Gutiérrez Müller decidieron salir a hablar. Sus respuestas, no obstante, resultaron “malísimas” y con efectos negativos hacia el interior de Morena.

El video subraya que estas polémicas terminaron opacando la noticia positiva sobre la reducción de la pobreza, uno de los logros que el partido buscaba posicionar públicamente.

