Así afectarán las retenciones automáticas a vendedores en línea

La periodista Pamela Cerdeira alertó sobre las nuevas medidas fiscales que el Gobierno implementará en 2026, las cuales afectarán directamente a las pequeñas y medianas empresas que realizan ventas en línea.

“El gobierno va por las pequeñas y medianas empresas, no le importa que les ponga la soga al cuello”, sentenció al inicio de su comentario.

Cerdeira explicó que el plan contempla mayores retenciones automáticas por parte de las plataformas digitales o marketplaces, afectando su liquidez y flujo de efectivo.

“Sí, claro que igual tienen que pagar impuestos, pero cuando les retienen automáticamente, le pegan a su flujo de efectivo”, explicó.

La comunicadora detalló que, aunque las empresas podrían tener derecho a devoluciones, el proceso es lento y burocrático.

“Para que vuelvan a hacerse de ese dinero viene todo un trámite administrativo… mientras tanto, tú te quedas sin lana para poder seguir operando”, señaló.

Cerdeira fue contundente al afirmar que el Gobierno “le está pegando a la gallina de los huevos de oro”, al imponer más carga fiscal sobre el sector que sostiene gran parte de la economía nacional.

“Este país lo sostienen las pequeñas y las medianas empresas”, subrayó, advirtiendo que estas políticas podrían llevar al cierre de miles de negocios.

“Hasta que las obliguen a dejar de operar y entonces a ver de dónde sacan la lana”, concluyó la periodista.

