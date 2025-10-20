¿Ayuda o manipulación? La verdad tras las tragedias

GENERANDO AUDIO...

En su más reciente videocolumna, Pamela Cerdeira lanza una crítica contundente a las autoridades por su manejo de las tragedias naturales recientes. Recordando lo ocurrido en Acapulco durante el huracán Otis, la periodista señala cómo el gobierno minimizó los hechos y restringió la ayuda ciudadana, lo que impidió que muchas personas pudieran ponerse a salvo a tiempo.

“Las autoridades tanto federales como locales minimizaron los hechos, evitando que mucha gente pudiera ponerse a resguardo”, afirma Cerdeira al inicio del video. La comunicadora destaca que, pese a la magnitud del desastre, el Gobierno optó por centralizar la ayuda y desincentivar la participación de la sociedad civil.

Pamela reflexiona sobre un fenómeno preocupante: la tragedia no sólo se convierte en una prueba de gestión, sino también en una oportunidad política. “Pareciera que dejar que la tragedia creciera tenía al final un objetivo político-electoral”, subraya. De acuerdo con la periodista, tras meses de sufrimiento, muchas personas terminaron agradeciendo al presidente, lo que revela un uso estratégico del dolor y la reconstrucción.

Finalmente, Cerdeira plantea una crítica demoledora: la prevención no genera rentabilidad política. “Todo indica que la información estaba ahí, pero al parecer es mucho más redituable ir a ayudar después de una tragedia que evitar que ésta suceda”, sentencia.

Su reflexión deja en evidencia una dura verdad: en México, los desastres naturales siguen siendo terreno fértil para el control político, la propaganda y la manipulación emocional de la ciudadanía.

