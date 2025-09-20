Cancelación del show de Jimmy Kimmel exhibe personalidad combativa de Trump

GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira reflexionó sobre la cancelación del show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, asegurando que este hecho revela nuevamente la personalidad del presidente Donald Trump y su forma de ejercer presión sobre los medios de comunicación.

“Los autócratas no toleran el humor”

Para Cerdeira, esta acción confirma un patrón:

“Los aspirantes autócratas simplemente no toleran el humor, sobre todo cuando ese humor va en su contra”. Pamela Cerdeira, periodista

Recordó que desde la Casa Blanca, Trump ya mostraba su rechazo hacia los periodistas críticos, y su gobierno utilizó demandas para poner a medios “contra las cuerdas”.

Libertad de expresión en México

La periodista también hizo un paralelismo con el panorama nacional. Si bien consideró que la censura en México no viene directamente desde la presidencia, señaló que:

“De la mano del Poder Judicial se ha censurado diferentes medios, no desde la presidencia, pero sí desde los aspirantitos autócratas, como por ejemplo gobernadores”. Pamela Cerdeira, periodista

En algunos casos, añadió, se ha llegado al extremo de que un tercero debe autorizar lo que un medio pública “para no molestar a la gobernadora”.

El poder frente a la crítica

Cerdeira concluyó que, aunque existen diferencias entre ambos contextos, persiste un rasgo común:

“Siempre persistirán aquellos que quieren tener todo el poder y a quienes la crítica, aunque venga con una carcajada, simplemente les incomoda demasiado”. Pamela Cerdeira, periodista

El análisis subraya cómo el poder político, en distintas latitudes, se resiste a la crítica y al humor, mostrando una constante tensión entre la libertad de expresión y los intentos de censura.

