¿Cárcel por un meme?, “Burrada legislativa”: Pamela Cerdeira

En su más reciente colaboración, la periodista Pamela Cerdeira cuestionó duramente la propuesta del diputado Armando Corona Arvizu, de Morena, quien presentó una iniciativa que busca castigar con penas de tres a seis años de prisión a quienes realicen memes o stickers sin autorización de la persona involucrada y que le causen daño emocional.

Según explicó Cerdeira, la iniciativa también contempla multas económicas y un aumento de penas si las imágenes están dirigidas a menores de edad, personas con discapacidad o servidores públicos. Esta última inclusión destacó Pamela, resulta “tan absurda como preocupante”, ya que pondría en la misma categoría a funcionarios públicos y personas vulnerables.

“Tenemos personas cooptadas por el crimen organizado desde internet, y al diputado le preocupa que le hagan memes…”: Pamela Cerdeira

“No solamente el diputado no tiene idea de cómo funcionan las redes sociales o cómo se viralizan ciertos contenidos, sino que parece no entender las prioridades del país”, comentó.

Agregó con ironía: “Tenemos personas cooptadas por el crimen organizado desde internet, y al diputado le preocupa que le hagan memes o stickers”.

Cerdeira calificó la propuesta como “una burrada legislativa” y advirtió que podría tratarse de un intento autoritario para controlar la crítica hacia los políticos. “No sé si esto se trata de un intento porque su nombre suene o, en el peor de los casos, de una intención de censura”, señaló.

Finalmente, recordó que ninguna de las ocho iniciativas que el diputado ha presentado en el Congreso han sido aprobadas, lo que le resta seriedad a esta nueva propuesta.

