¿Caso de María Amparo Casar es un acto de justicia o venganza?

Pamela Cerdeira se cuestiona si la batalla de ha emprendido el gobierno federal contra María Amparo Casar es un acto de justicia o venganza.

La periodista explica que esto es sencillo, ya que si María Amparo Casar hubiera cometido algún tipo de irregularidad sería a través de la vía judicial como esta tendría que resolverse.

“Que el presidente le de pie a este tema desde la máxima tribuna, la ‘mañanera’, que asuma que es culpable de un delito por el que hay que perseguirla, sin que este haya sigo juzgado, y que además ponga a su disposición de todo mundo información personal es una batalla dispareja, injusta y hasta ilegal”. Pamela Cerdeira

La periodista recuerda que María Amparo Casar está al frente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que se ha dedicado a investigar casos de corrupción, de este sexenio, pero también de anteriores, muchos de los cuales fueron argumentos suficientes para que López Obrador llegara al poder, después de haberse documentado toda la corrupción de Enrique Peña Nieto.

Pamela Cerdeira dice que esto no es nuevo, la forma de actuar del presidente, lo ha hecho a lo largo del sexenio contra las personas que representan una amenaza porque lo critican, porque revelan casos de corrupción, porque no le gustan lo que piensan y porque no están a favor de él o de su movimiento.

“Es una batalla injusta, ilegal y es lo que ha hecho todo el sexenio”. Pamela Cerdeira

Pamela Cerdeira termina su columna con la pregunta: ¿si queda la candidata de su partido esta será la forma en que continuará?

¿De qué se le acusa a María Amparo Casar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a María Amparo Casar de corrupción asegurando que recibió más de 30 millones de pesos relacionado con el seguro y pensión tras el suicidio de su esposo Carlos Fernández Márquez Padilla García, quien fue excoordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, y quien murió el 7 de octubre de 2004.

