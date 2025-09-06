Más dudas que respuestas en caso Noroña y predios comunales

GENERANDO AUDIO...

El tema de la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán ha abierto un debate sobre la legalidad de su adquisición y las condiciones de uso de la tierra en esa zona, analiza Pamela Cerdeira.

La situación genera dudas a la opinión pública, según la analista, quien se cuestiona: ¿cómo es posible adquirir un inmueble en un lugar donde no existe propiedad privada?, ¿cómo fue que está comprando esta casa?, ¿cómo es que obtuvo un crédito para comprar una casa en un predio que en realidad no se puede comprar?

El caso, lejos de solucionarse y responder dudas, se complica con la aparición de otro predio en Tepoztlán, aparentemente no vinculado directamente con Noroña, pero cuya cesión de derechos se dio en circunstancias calificadas como “misteriosas” y que beneficia a Emiliano González, cercano al legislador morenista.

En ese terreno aparece como arrendatario Emiliano González, y con estas nuevas revelaciones, el caso Tepoztlán suma más dudas que certezas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.