Celebrar la Independencia de México y asumirse víctima, una contradicción

“Muy bien, ya comimos pozole, tomamos tequila, nos divertimos y celebramos la Independencia de México”, dice Pamela Cerdeira mientras se pregunta: ¿cómo puede México celebrar su Independencia y, al mismo tiempo, mantener un discurso que lo coloca en el papel de víctima?

“Celebramos que somos un país independiente, celebramos a los héroes que nos dieron patria, recordamos que somos un país soberano, pero al mismo tiempo llevamos años tragándonos el discurso de que somos la víctima”, cuestiona Cerdeira.

Su planteamiento central es que ser víctima es una decisión, y no todos los países leen su historia con la misma óptica que México. “Sí, en cada proceso de conquista ocurren atrocidades y reconocerlas es indispensable. Sin embargo, en México esas atrocidades no se han resuelto desde que somos un país independiente”, expone.

Más allá de exigir disculpas por los hechos de la Conquista, Pamela señala que la verdadera deuda histórica está en las comunidades indígenas, que han quedado relegadas a lo largo de los siglos. “Más allá del discurso, hemos hecho muy, muy poco por las comunidades indígenas”.

En ese sentido, su mensaje concluye que celebrar la Independencia mientras se insiste en ser víctimas del pasado es una “inmensa contradicción”.

El debate deja abierta una pregunta clave: ¿qué significa realmente ser independiente, si como nación se continúa atado a narrativas de victimización en lugar de actuar para saldar las deudas pendientes con los sectores más vulnerables?

