Claudia Sheinbaum a un año: diferencias con AMLO

Pamela Cerdeira reflexiona sobre el primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y compara su administración con la del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Estrategia de seguridad

Cerdeira destaca que la principal diferencia ha sido la estrategia de seguridad. A diferencia de AMLO, Sheinbaum ha optado por “darle más fuerza a las policías locales y eso de los abrazos y no balazos”.

Sin embargo, apunta que aún falta evaluar los resultados de esta política.

Discurso y estilo político

Otro cambio notable es el discurso menos confrontativo de Sheinbaum. Según la analista, “aunque a veces cae en sus frases, no se le ve cómoda, no se le dan, no se le ven bien”, mostrando un estilo más moderado en comparación con el expresidente.

Reforma al Poder Judicial

En cuanto a la continuidad de políticas de AMLO, Cerdeira señala que Sheinbaum apoyó la reforma al Poder Judicial, que dejó personas afines al partido en el poder.

“La presidenta dice que renunció a elegir al ministro de la Suprema Corte de Justicia para que el pueblo pudiera elegirlos a todos, pero en el fondo sabemos que eso fue una operación política”.

Este movimiento representa un “duro golpe a los contrapesos”.

La diferencia final: el amor

Finalmente, Cerdeira menciona un factor más simbólico: “la mayor diferencia entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno del expresidente AMLO es el amor. Adán Augusto”, haciendo referencia a relaciones políticas y afectivas dentro de la administración.

