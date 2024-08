¿Cómo terminó involucrado el gobierno de la CDMX con “La Casa de los Famosos”?

Pamela Cerdeira se cuestiona cómo acabó involucrado el gobierno de la Ciudad de México en el asunto del reality “La Casa de los Famosos”.

La periodista señala que la Secretaría de la Mujer emitió un comunicado para la productora del programa sobre unos hechos que sucedieron la semana pasada en la que uno de sus integrantes, Adrián Marcelo, se dirigió a otra de las concursantes de manera tal que constituye violencia de género y que perpetúa estereotipos.

“Es esto exagerado, no. La verdad es que si alguien correspondía hacer este comunicado y este llamado era a la Secretaría de la Mujer, que es parte de su trabajo”.

Pamela Cerdeira dice que los medios de comunicación, independientemente de la libertad de expresión, si tienen un papel importante cuando se trata de normalizar la violencia.

“Va a ser muy interesante ver cómo responden la televisora y la producción. Finalmente tener a una persona como esta, que este no es el primer comentario sino que he dicho varios completamente fuera de lugar, y no sancionarlo termina siendo una especie de complicidad”.

Pamela Cerdeira