La periodista Pamela Cerdeira analizó los errores en el comunicado de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre los amparos que han generado polémica en la esfera política.

“El primer error: revivir la mafia del poder”

Según Cerdeira, el mensaje inicia con un tropiezo:

“El primer error es hablar de la mafia del poder. Recordemos que la mafia del poder fue un discurso que incluso su papá desechó en campaña”. Pamela Cerdeira, periodista

La comunicadora recordó que durante la campaña presidencial, con la incorporación de Tatiana Clouthier, se dejó de lado esa narrativa para apostar por mensajes más conciliadores.

Contradicciones sobre los amparos

El segundo error, señaló, fue la contradicción entre negar y luego aceptar la existencia de los amparos.

“Decir que era una mentira, un montaje… en los siguientes párrafos, aceptar que los amparos existen. Hubiera bastado con que dijera que él no los había solicitado, ni él ni su hermano”. Pamela Cerdeira, periodista

“Explicación no pedida, culpabilidad asumida”

El tercer error fue cerrar su mensaje asegurando que apoya la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Para la periodista, esta aclaración resultó innecesaria:

“Explicación no pedida, culpabilidad asumida, dicen por ahí”. Pamela Cerdeira, periodista

¿Quién está detrás de los amparos?

Finalmente, Cerdeira cuestionó la versión de que la oposición esté detrás de la situación.

“Me parece muy complicado y difícil que lo que sea que se denomine como oposición pudiera estar detrás de esto… más bien, esto parece fuego amigo”.

Pamela Cerdeira, periodista

Con este análisis, la periodista abrió la discusión sobre las tensiones internas y las contradicciones que rodean al comunicado de López Beltrán, advirtiendo que el mensaje dejó más dudas que certezas.

