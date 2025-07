GENERANDO AUDIO...

En su más reciente colaboración, Pamela Cerdeira abordó la intervención del Gobierno federal en el Estado de México para frenar la extorsión, pero advirtió que lo descubierto es alarmante. “Esto es lo bueno y lo malo de lo que sucedió esta semana con la estrategia en contra de la extorsión”, dijo al iniciar.

La periodista explicó que ya no se trata de la clásica extorsión del tipo “derecho de piso”, sino de esquemas mucho más elaborados. “En algunos lugares controlan el precio de la tortilla, del huevo, del pollo, incluso hasta la industria de la construcción”, detalló.

Este fenómeno, señala, ha derivado en un sistema que definió como un “esquema empresarial criminal”, en el que todos deben pagar un sobreprecio a la delincuencia organizada. “Obliga a las personas a vivir con un costo de vida mucho más alto, 40% más alto de lo que tendría que ser”, advirtió.

Lo más grave, según Cerdeira, es que la negativa a pagar no sólo implica no poder trabajar o vivir en ciertas zonas: “En el mejor de los casos te sacamos. Si no, te secuestramos o podemos acabar con tu vida”.

Aun así, reconoció que la intervención federal es un paso importante. “Qué bueno que el Gobierno haya decidido meterse en ese campo”, dijo, pero subrayó lo preocupante que resulta el nivel de sofisticación de estos grupos: “Tiene sus tentáculos hoy en prácticamente todas las industrias”.

