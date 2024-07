Datos sobre el impacto en la vida de las personas que reciben dinero cada mes

La periodista Pamela Cerdeira retoma ya explica algunos datos de la investigación más grande que se haya hecho en términos de transferencias directas de dinero, la cual busca saber cómo cambia la vida de las personas y que hacen con el dinero las personas que reciben cierta cantidad al mes.

“Esto resulta interesante porque siempre ha habido un debate sobre las transferencias directas de dinero. Lo mismo en México que en Estados Unidos. En México conocemos algunos de sus resultados, pero estos sobre la calidad de la vida de las personas, que se llevó a cabo con tres mil participantes a quienes les dieron mil dólares al mes, son súper interesantes”. Pamela Cerdeira, periodista

Por ejemplo, según Cerdeira, “después de cierto tiempo de recibir este dinero hubo un incremento en el número de personas que estaban considerando iniciar un emprendimiento. Lo interesante es que, por ejemplo, fueron en porcentaje más las mujeres que después de recibir este dinero consideraban empezar un emprendimiento”.

Además, dice “las personas que recibían este dinero a comparación de las personas que no, sí redujeron sus horas de trabajo a la semana pero no fue significativamente, solo 1.3 horas de trabajo menos a la semana que las personas que no recibían el dinero”.

Un dato importante que resalta Pamela Cerdeira es que “el 20% de las personas que reciben dinero aumentó el gasto en salud“. Y que “se presentó una reducción en el consumo de alcohol y de algunos analgésicos en el grupo de las personas que estaban recibiendo los mil dólares al mes”.

“Lo que el mismo estudio dice es, hay mucho por resolver, mil dólares mil dólares al mes no resuelven problemas de salud importantes, tampoco resuelven la falta de una estrategia de cuidados para los niños, pero son una parte del rompecabezas”, dice Pamela Cerdeira.