Desde el partido en el poder se busca perjudicar a los más pobres y vulnerables

Pamela Cerdeira menciona que todo mundo está escandalizado porque un senador de Morena permitió que prácticamente asesinaran a una gallina en el Senado como parte de un ritual para que lloviera.

La periodista dice que todos se irá por ese tema, pero señala que hay dos temas que le preocupan y que desde el partido en el poder se han defendido, los cuales perjudican a las personas más pobres y vulnerables.

“Incluso en temporada electoral han apostado por estas dos cosas que perjudican a las personas que menos tienen”. Pamela Cerdeira

Temas que causan preocupación

Una de ella es la defensa de la prisión preventiva oficiosa, que es meter a más personas a prisión en lo que se averigua si es culpable o no, hace que las cárceles se llenen de personas que no tienen recursos y manera de defenderse y que están injustamente.

Y la otra es la defensa a las modificaciones a la Ley de Amparo, la cual ya la aprobaron en el Senado, en la Cámara de Diputados con una serie de argumentos leguleyos, que en el fondo lo que hacen es dejar desprotegidas a las personas que no pueden ir y defenderse.

La periodista explica que si alguien va y solicita un amparo contra una ley que puede ser anticonstitucional o que esté violando sus derechos humanos, a pesar de que el juez diga “te voy a dar una suspensión para que todo se frene por si eso podría poner en peligro tus derechos humanos y decir vamos hacer que también se suspenda para las otras personas que podrían verse afectadas, no, lo que quieren desde el poder es solo ayudar a ti, al resto de las personas que no pudieron defenderse, a ellos no los vamos a defender”.

Pamela Cerdeira dice que esas dos formas de apostar para perjudicar a los que menos tienen son inexplicables.

