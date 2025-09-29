Despidos en EE.UU. desatan debate por censura en redes

GENERANDO AUDIO...

En su más reciente comentario, la periodista Pamela Cerdeira cuestionó la creciente tendencia a castigar opiniones en redes sociales, luego de que The New York Times revelara que más de 145 personas fueron despedidas en Estados Unidos (EE. UU.) tras el asesinato de Charlie Kirk, por comentarios publicados en sus plataformas digitales, incluso en cuentas privadas.

Cerdeira señaló que, aunque algunos mensajes pueden ser de “buen o mal gusto”, despedir a alguien por lo que piensa es una forma de censura. “Querer callar a alguien por lo que piensa te hace exactamente igual que aquello que criticas”, subrayó.

La periodista recordó que el grupo político que actualmente ostenta el poder en Estados Unidos llegó acusando a la izquierda, a los demócratas y al movimiento woke de limitar la libertad de expresión. Sin embargo, ahora “repiten las mismas prácticas que condenaban”, señaló.

Cerdeira advirtió que la tentación de silenciar al otro está presente en cualquier punto del espectro ideológico, y que esta actitud no sólo restringe el diálogo, sino que limita nuestra capacidad de pensar más allá de las ideas preconcebidas.

“No importa si estamos o no de acuerdo con el otro; limitar lo que tiene que decir, de cierta forma, también limita nuestra propia libertad”, afirmó.

El caso expuesto por la periodista reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de las redes sociales en una era donde una captura de pantalla puede costar un empleo.

