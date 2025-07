Diputada del PT usa la ley para silenciar crítica ciudadana

GENERANDO AUDIO...

Una diputada del Partido del Trabajo (PT), ha generado controversia por denunciar a una ciudadana por un comentario en X (antes Twitter), alegando violencia política de género.

En su videocolumna, Pamela Cerdeira cuestiona duramente este caso: “Esta es la historia de la diputada del PT que no entiende que no entiende”, dice con ironía, refiriéndose a la forma en que se usó una figura legal para castigar un acto que, según ella, no constituye violencia política.

El caso se originó cuando la ciudadana escribió que la candidatura de esta diputada se debía a la influencia de su esposo, un “gran berrinche” para que ella apareciera en las listas del partido. “La ciudadana no tiene absolutamente nada que ver con la política, no es rival, ni tiene injerencia alguna”, señala Cerdeira.

A pesar de eso, el tribunal falló en su contra, obligándola a publicar 30 disculpas públicas en redes sociales durante 30 días, una sanción que la periodista califica de “ridícula”.

Lejos de mostrarse mesurada ante la reacción pública —que ha sido en su mayoría crítica— la diputada respondió asegurando que el asunto está “saldado” y que se siente “muy orgullosa por haberse defendido contra la violencia política de género”.

Cerdeira no duda en desmentir esa visión: “No fue violencia política de género, la sentencia fue desproporcionada y la hace quedar como alguien con la piel muy delgada”.

La reflexión final de la periodista pone el foco en cómo algunas funcionarias están desvirtuando una herramienta legal diseñada para proteger la participación política de las mujeres, usándola en cambio, para evitar críticas personales en redes.

“Está utilizando la violencia política de género… solamente para que no hablen mal de ella en redes sociales”, sentencia Pamela Cerdeira.

