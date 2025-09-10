EE. UU.: Desempleo y el impacto de la IA

GENERANDO AUDIO...

El país enfrenta su mayor tasa de desempleo desde 2021, explicó la periodista Pamela Cerdeira en su análisis. “Estados Unidos está enfrentando su mayor tasa de desempleo desde 2021”, indicó, destacando, que la cifra ocurre en un contexto de recuperación post-pandemia.

Cerdeira recordó que Donald Trump había prometido expulsar a los inmigrantes ilegales, argumentando que quitaban empleos estadounidenses y por temas de seguridad. Sin embargo, la periodista advirtió que estas políticas se manejan más como propaganda política que como solución real. “Triste y lamentable para las familias, pero es eso, un tema de propaganda política”.

Otro factor que contribuye al desempleo es la inteligencia artificial, que está reemplazando algunos trabajos. “Ya se registran despidos de personas que son reemplazadas por la inteligencia artificial”, explicó Cerdeira, pero también enfatizó que la historia muestra que los avances tecnológicos no solo destruyen empleos, sino que crean nuevos.

La clave, según la periodista, es la adaptación. “Lo que hay que hacer aquí es adaptarse. Entre más rápido, mejor”, aseguró, subrayando la necesidad de que trabajadores y empresas se preparen para los cambios tecnológicos y el mercado laboral del futuro.

El análisis deja claro que, aunque la inteligencia artificial y otros factores influyen en la crisis laboral, la resiliencia y la capacidad de adaptarse serán determinantes para enfrentar los desafíos que se avecinan en Estados Unidos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

