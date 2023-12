El INAI le ayudó a AMLO a llegar a la presidencia, ahora lo quiere desaparecer

Pamela Cerdeira habla sobre la iniciativa de reforma administrativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se buscará que desaparezcan los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Cerdeira señala que en medio de una sociedad desinteresada por su política, resulta inmensamente difícil tratar y defender la existencia de un organismo que la gente en realidad no sabe para qué sirve.

La periodista señala que querer desaparecer un organismo autónomo bajo la excusa que sea, es en realidad querer controlar más el poder.

La analista explica que el Instituto Nacional de Acceso a la Información no es un logro de gobiernos anteriores, sino que es un logro de la sociedad civil, que permite a los mexicanos tener cuentas claras sobre el dinero y cómo se lo están gastando las distintas dependencias.

“Pero no solo nuestro dinero, sino las decisiones que toman y por qué las toman. Nos permite hacernos de un cacho de poder a través de la información, por eso nos conviene a nosotros. A él, por supuesto que no, y resulta muy interesante que su excusa para quererlo desaparecer es que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre y que quiera cambiar las cosas desapareciendo organismos autónomos que le quitan poder al gobierno en lugar de tener un pueblo más rico”.

Pamela Cerdeira