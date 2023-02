El presidente se ha convertido en el primer promotor de la Marcha a favor del INE

Pamela Cerdeira habla de la marcha convocada para el próximo domingo 26 de febrero en contra de la política en materia electoral, pero asegura que es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien parece su principal promotor.

“El principal promotor de esta manifestación para apoyar al INE ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador, me sorprende que no haya aprendido de la primera ocasión en la que estoy segura que mucha gente fue porque se fue enojando con lo que él iba diciendo a lo largo de la semana”.

La periodista señala que aunque el presidente sepa que parte de los asistentes a la marcha serán ciudadanos apartidistas no esté dispuesto a escuchar a la gente que él también gobierna.

“Lo que me parece desquiciante, un discurso de locura, es que el presidente diga que la gente que va a marchar diciendo ‘el INE no se toca’ también vaya va a estar diciendo que no toquen a García Luna y no toquen a Calderón”.

Pamela Cerdeira