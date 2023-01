El presupuesto del Metro vuelve a ser tema tras el accidente registrado

En su columna de este día Pamela Cerdeira aborda el tema del presupuesto del Metro a causa de la tragedia ocurrida el sábado y que dejó una persona muerta y varios heridos.

La periodista señala que la misma secretaria de Finanzas de la CDMX; Luz Elena González Escobar, participó en la conferencia de prensa ofrecida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hablar sobre lo ocurrido en la Línea 3 y dijo lo siguiente: “el presupuesto del Metro no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. Entre 2022 y 2023 se aumenta el presupuesto y comparado con 2021,el presupuesto ha tenido un crecimiento del 25.5%”.

Sobre esto, Pamela Cerdeira dice que sí es cierto, pero no del todo y explica que si comparado con lo que recibió el Metro en 2023 con lo recibido en 2020 sí hay un aumento y menciona diferentes análisis que se le han hecho al presupuesto del mismo.

Los datos fríos de cada año de la cuenta pública de la Ciudad de México: la línea azul es lo que se ha terminado gastando hasta el 2023, 22 y 23 que es lo presupuestado; las líneas amarilla y roja estiman lo que tenía que haberse presupuestado según la inflación, y como se ve, en cualquiera de los cálculos que se haga, se está recibiendo menos de lo que se tenía que haber recibido del 2018, incluso, el de 2019, en comparación.

La segunda gráfica que muestra Pamela Cerdeira, de Mexicanos Contra la Corrupción, que contempla la inflación, va hasta el 2021, y las cosas no lucen bien para el presupuesto del Metro.

También está la gráfica de México Evalúa y revisa lo que se gastó en servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación hasta el 2022 y tampoco las cifras son favorecedoras para el Metro.

Pamela Cerdeira dice que lo que más le llama la atención de intentar negar el tema del presupuesto, incluso después de que la Jefa de Gobierno, dijo que es mentira que el presupuesto del Metro se haya reducido.

“Si no es por falta de dinero, que han estado ocurriendo tantos accidentes de forma seguida, entonces la respuesta no los haga quedar mejor parados, no a está administración”.

Pamela Cerdeira