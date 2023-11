El presupuesto indica cuáles son las prioridades del Gobierno para el siguiente año

Pamela Cerdeira habla sobre la aprobación del presupuesto para 2024 donde destaca que hay menos dinero para educación, el aumento de la deuda y ni un centavo para los damnificados en Acapulco.

“Ustedes preguntarán y a mí qué diablos me importa o qué diferencia hace en mi vida la definición del presupuesto (…) Bueno, básicamente porque es nuestro dinero pero también porque nos indica cuáles son las prioridades del gobierno para el próximo año”.

La periodista señala que hay datos muy interesantes como que haya menos dinero para educación, aunque a la hora de ver los números pareciera que es más, si le restamos la inflación, en realidad habrá menos dinero para este sector.

Otro tema que resalta Cerdeira es el del aumento de la deuda y cuestiona hacia dónde se va a ir ese dinero, ya que una parte de esos recursos se van a ir a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa y a las obras prioritarias de este gobierno que no necesariamente son las económicamente más ideales, como el aeropuerto Felipe Ángeles.

Finalmente la periodista recalca que en el presupuesto no se dedicó ni un centavo para la reconstrucción y los damnificados de Acapulco.

“Para el próximo año no se consideró un centavo para los damnificados de Acapulco, ¿por qué es relevante? porque se ha estado diciendo mucho que hay presupuesto ilimitado para ayudar a los damnificados y eso no es cierto. Primero porque el presupuesto ilimitado es como el chupacabras, no existe. Hay una cantidad de presupuesto y se tiene que definir para qué va y cómo se gasta”.

Pamela Cerdeira